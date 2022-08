Le pagelle della Gazzetta dello Sport: i migliori Bennacer e Theo, bene i subentranti

MilanNews.it

Pagelle tutto sommato positive quelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport per il Milan, all'indomani della sfida pareggiata a Bergamo contro l'Atalanta. Il migliore non può che essere Ismael Bennacer (7.5): "il Milan passa da lui", scrive la rosea. Promosso anche Theo Hernandez (7) che si spinge spesso in avanti ed è protagonista anche di una chiusura fondamentale. Bene anche i subentranti da De Ketelaere a Origi fino a Saelemaekers (6.5). Non convincono Messias, Rebic e Diaz (5).