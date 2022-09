Le pagelle della Gazzetta: il migliore Saelemaekers, Giroud avulso dalla manovra

MilanNews.it

Nelle consuete pagelle del giorno dopo della Gazzetta dello Sport, l'autore del gol rossonero a Saliburgo Alexis Saelemaekers si guadagna la palma di migliore in campo (6.5): l'uomo che non ti aspetti che risulta essere il più pericoloso tra gli attaccanti del Milan, fin dai primi minuti. Il gol condisce una prestazione solida e ripaga la fiducia di Pioli che lo ha preferito a Messias. Per il resto votazioni che oscillano tra il 5.5 e il 6 per il Milan che ha fatto una gara normale senza squilli. Il peggiore, per una volta, è Olivier Giroud (5): troppo fermo e lontano dalla manovra rossonera, a cui partecipa poco.