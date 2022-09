Le pagelle della Gazzetta: Leao e Pobega i migliori

MilanNews.it

Nelle consuete pagelle del giorno dopo della Gazzetta dello Sport, la rosea ha indicato come migliori in campo della sfida contro la Dinamo Zagabria sia Rafael Leao che Tommaso Pobega (7). Il portoghese, nonostante l'espulsione di sabato e qualche spreco in avvio, ha come al solito determinato la fase offensiva rossonera. Il giovane italiano si è tolto lo sfizio del primo gol con la maglia del Milan, dimostrando grande volontà di mettersi in mostra. Positive anche le prove di Saelemaekers, Giroud, Theo e Brahim (6.5). Ancora un po' indietro Charles De Ketelaere (6): schierato al posto di Giroud come centravanti, non riesce a convincere.