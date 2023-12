Le pagelle della Gazzetta: "Loftus emblema dello spaesamento generato dal gioco di Pioli"

Non possono che essere assolutamente negative le pagelle rossonere pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, all'indomani della sconfitta amarissima di Bergamo contro l'Atalanta, arrivata nei minuti finali al termine di una prova tutt'altro che incoraggiante. L'immagine del pomeriggio del Milan sta tutto nella valutazione di Loftus-Cheek (4.5), uno dei peggiori in campo: "Non trova la posizione. A suo modo è l'emblema dello spaesamento generato dal gioco fluido di Pioli nel primo tempo". Il peggiore è però Davide Calabria (4) che ha lasciato in dieci i suoi nei minuti finali, molto ingenuamente: "Già ammonito, falcia Miranchuk e ha pure la faccia di scandalizzarsi, nonostante il giallo sia aritmetico. Stressato da CDK nella ripresa".

Ma la lista di insufficienti è molto lunga e conta, in ordine di ruolo: Tomori, Theo, Florenzi, Reijnders, Chukwueze, Adli. Tutti con il 5 in pagella. Mezzo punto in più, ma non granché, per Musah. Promossi (6.5) gli autori dei gol Giroud e Jovic. Unico davvero portato in auge è Mike Maignan che aveva compiuto una prodezza sul 2-1, il voto è 7: "Tiene vivo il Milan con la doppia parata su Scalvini e Lookman. Si era sul 2-1 e lì il Milan sarebbe affondato. Tradito alla fine dai suoi difendenti". Per Stefano Pioi il voto è 5: "Ci si aspettava che insistesse sul pragmatismo, ma nei primi 45' è tornato a inseguire le chimere di un gioco insostenibile. Crollo finale!