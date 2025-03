Le pagelle della Gazzetta: Milan insufficiente. Pavlovic il peggiore, Leao il migliore

Il Milan perde a Napoli non solo la partita ma anche la speranza di centrare il quarto posto, con La Gazzetta dello Sport che ha valutato insufficiente la prestazione della formazione rossonera, assegnandole comunque un generoso 5,5.

La rosea ci è invece andata decisamente giù pesante con Joao Felix (voto 4,5), Santiago Gimenez (voto 4,5) dopo il rigore sbagliato e Strahinja Pavlovic (voto 4,5), il peggiore trai suoi: "Sbaglia in maniera evidente su entrambi i gol. Più coraggio nella ripresa con un paio di tiri nello specchio. Peccato sia un difensore...".

Male, per non dire malissimo anche Gabbia (voto 5), Bondo (voto 5), Pulisic (voto 5), Abraham (voto 5). Deludente ma non da bocciare del tutto le prestazioni di Reijnders (voto 5,5) e Kyle Walker (voto 5,5), mentre si salva la triade francese composta da Mike Maignan (voto 6), Theo Hernandez (voto 6) e Youssouf Fofana (voto 6). Nota di merito per l'ottimo ingresso in campo di Luka Jovic (voto 6,5), anche se il migliore tra le file del Milan è stato Rafael Leao (voto 7): "Dentro a inizio ripresa, subito una grande azione e un tiro fuori. Serve la palla del calcio di rigore a Theo e costruisce più pericoli".

Bocciato anche Conceiçao e le sue scelte, voto 5: "Altro approccio disastroso. Dubbi sulle scelte iniziali e il Diavolo si scioglie ancora con una grande. Non basta la reazione. Addio 4° posto".