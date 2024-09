Le pagelle della Gazzetta: Pulisic non sente la stanchezza, a Leao manca solo il gol

Incetta di voti positivi per i giocatori del Milan sulle colonne della Gazzetta dello Sport all'indomani della prima vittoria stagionale che è arrivata in maniera netta contro il Venezia, piegato per 4-0. Il migliore in campo è Christian Pulisic premiato con un 7.5: "Trasforma il primo rigore, calcia bene i corner e spesso tira fuori la giocata non banale. La stanchezza per il viaggio oltre Oceano non la sente". Molto bene anche gli altri autori del gol e Rafael Leao, tutti valutati con un 7. Il giudizio del portoghese: "L'assist di tacco è una delizia. Conquista il rigore del poker e mostra le sue grandi qualità. Gli manca solo la rete che sfiora".

Su Theo, l'altro grande atteso, viene scritto: "Con la fascia da capitano al braccio, chiude il caso cooling-break pre sosta con la rete dopo 1'30". Quindi Abraham: "Esordio dal 1' con sponde intelligenti, il penalty conquistato e trasformato da Pulisic, più il rigore del poker". E infine Fofana: "Si abbassa per costruire tra i due centrali difensivi, ma soprattutto è lo schermo davanti alla difesa: prezioso". Lo stesso voto anche per mister Fonseca: "Primo sorriso in rossonero. Ne aveva un tremendo bisogno. Il Venezia arrendevole gli spiana la strada, ma finalmente il suo Milan e propositivo e strappa applausi". Nessuna insufficienza, ma il voto più basso è per Emerson Royal, 6: "Messo sotto pressione da Zampano, all'inizio corre un paio di brividi. Se la cava, anche se la sua spinta a destra deve aumentare".