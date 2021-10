Le pagelle di Ballo-Touré: anello debolissimo della catena, il Porto sfonda facilmente

Senza Theo Hernandez le cose sulla fascia si complicano in maniera terribile sulla fascia. Ballo-Tourè, probabilmente il peggiore ieri in campo contro il Porto, è stato bocciato senza appello dai quotidiani. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "L'anello debolissimo della catena. Non tutte le colpe sono sue, perché la lucidità manca anche a centrocampo, ma quanti interventi sbaglia e quanti pericolosi tentativi di anticipo a vuoto". 4,5 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Confusionario sia in fase d’impostazione che quando difende. Le sviste costringono i compagni a fare doppio lavoro". Voto 5 su Tuttosport: " Non era piaciuto contro il Verona, e tutto sommato piace poco anche in Portogallo. Ha grandi mezzi fisici, tuttavia limitati da un’irruenza che non porta frutti". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Banale dire che non sia Theo, ma si vede e si sente. Col Verona non ha entusiasmato, incassa comunque la fiducia di Pioli. Non ricambiata nel migliore dei modi: dalle sue parti il Porto sfonda con una facilità a tratti disarmante".

