Le pagelle di Brahim Diaz: lo spagnolo riceve il coro che una volta era di un certo Kakà

Brahim Diaz ieri ha segnato il suo secondo gol in campionato sbloccando la gara del Milan contro il Venezia, ma nonostante gli elogi per la rete, molti quotidiani sottolineano la mancanza di continuità nella sua prova. Per la Gazzetta "l'istinto c'è, la continuità un po' meno" mentre per Il Corriere dello Sport "si divora letteralmente un gol in piena area" prima di segnare il vantaggio. Per Tuttosport "si accende a sprazzi" invece per Il Corriere della Sera"il ragazzino terribile mette di nuovo il suo marchio di fabbrica". MilanNews scrive: " Si becca un po' di improperi quando spara in bocca al vocalist della Sud l’assist di Rebic. Tuttavia si rifà con il gol". Per TMW sarebbe il peggiore in campo se non fosse per il piccolo particolare che poi segna il gol che spacca la partita. E la curva milanista gli "regala" il coro che una volta era di Kakà.

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Repubblica: 6,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7