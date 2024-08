Le pagelle di Calabria: "È l’anello debole di una difesa già debole di suo"

I fischi di San Siro di settimana scorsa l'hanno ulteriormente messo sotto pressione, perché anche la prestazione di ieri a Parma è stata nettamente sotto alle aspettative. Se vuole continuare ad essere il titolare di questo Milan, Davide Calabria deve ritrovare la serenità che aveva nell'anno dello scudetto, anche perché così non si va da nessuna parte.

LE PAGELLE DI CALABRIA

Il Corriere della Sera 4.5: "Avvio choc. Non si riprende più".

La Gazzetta dello Sport 4: "Non lo aiuta nessuno, vero. Non si aiuta da solo, altrettanto vero. Patisce le scorribande di Valeri e Mihaila, viene saltato quasi sempre dagli avversari e non è utile in costruzione".

Il Corriere dello Sport 4.5: "Pronti via e si fa imbucare in velocità da Valeri: solo il primo di tanti duelli persi. È l’anello debole di una difesa già debole di suo".

Tuttosport 5: "Valeri e Mihaila gli spruzzano in faccia lo spray al peperoncino e gli si annebbia la vista per tutta la gara".

MilanNews: 5: "In netta ed evidente difficoltà per tutto il primo tempo, dove il Parma sceglie di attaccare lo spazio alle sue spalle in maniera abbastanza sistematica. Bruciato in velocità da Valeri che apparecchia la tavola per Man per il gol del vantaggio dei padroni di casa. E anche nella ripresa non brilla".