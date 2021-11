Le pagelle di Calabria: Luis Diaz è un incubo. Dopo il gol non si riprende più

Davide Calabria risulta il peggiore in campo nel pareggio del Milan in Champions contro il Porto. Per la Gazzetta Luis Diaz gli "scivola via sul gol" e "lui non si riprende più". Per Tuttosport è il solito "combattente" ma "soffre la vivacità di Diaz". Per il Corriere dello Sport la sua è una "serata complicata" visto l'avversario che riesce anche a segnare, poi esce dopo aver subito una botta in testa. Il Corriere della Sera lo giudica da 4,5 scrivendo: "Quel satanasso di Luis Diaz lo fa ammattire". Secondo MilanNews "per la prima volta in stagione va in difficoltà evidente contro un avversario nell'uno contro uno. Infine TMW scrive: "Il copione del Dragao si ripete, altra serata da dimenticare: Luis Diaz è un incubo dal quale non si sveglia".

I voti di Calabria

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 5,5