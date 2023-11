Le pagelle di Calabria: sembra un Franciacorta sgasato. Serata da incubo

Trovare chi ha fatto male nel Milan contro il Borussia Dortmund è semplice, trovare il peggiore in campo anche. Il capitano Davide Calabria affonda con i compagni nel 3-1 giallonero a San Siro e per La Gazzetta dello Sport è da 4,5: "Il fallo da rigore, il gol mancato di testa, la scelta sbagliata sull'1-2. Bynoe-Gittens lo punta spesso e lo depista". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Come un Franciacorta sgasato: prima causa il rigore entrando male e tardi su Bynoe-Gittens, poi sciupa un colpo di testa da due passi, infine chiude in ritardo sul bis tedesco. Da mal di testa". Gli assegna un 4 invece il Corriere dello Sport: "Commette fallo da rigore su Bynoe-Gittens, ingenuo. Dopo dieci minuti compromette la partita dei rossoneri. Soffre maledettamente il giovane inglese. Si divora pure un gol. Serata storta".

Le bocciature per il terzino proseguono con il 4 di Tuttosport: "Serata da incubo: procura il rigore, ma è solo la prima volta che viene saltato secco da Bynoe-Gittens. Sull’1-2 sceglie di andare a chiudere e lascia solo il suo uomo, che segna. In più, a fine primo tempo sbaglia il possibile 2-1". Per MilanNews la sua è una "serata totalmente da cancellare", che gli vale un 4,5: "Primo tempo negativo. Prima causa il rigore che permette a Reus di portare in vantaggio il Borussia Dortmund. Poi, a un amen dalla fine dei primi 45’, ha sulla testa la palla del potenziale 2-1, ma si incarta nell’esecuzione. Anche sul gol del nuovo vantaggio tedesco fa la scelta sbagliata". Infine è da 4 per TMW: "Nel bivio della stagione va in tilt. Il 19enne Bynoe-Gittens lo uccella in occasione del rigore e nella ripresa va pure in gol. Ha la palla per riscattarsi sul finire del primo tempo e la spreca malamente".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 4,5