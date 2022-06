Le pagelle di Calabria: si bagna più di tutti, un inizio da incubo. Non è quello del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Saranno i colori, saranno i compagni. Sta di fatto che Davide Calabria, uno dei grandi esclusi da Mancini tra Europei vinti e Mondiali non raggiunti, nel 5-2 subito in Germania dalla Nazionale, non è lo stesso del Milan. Anzi, per più di un giornale è il peggiore in campo. Così per La Gazzetta dello Sport, voto 4: "Fuori posizione, fuori misura, fuori tutto. Un inizio da incubo". Non si sale sulle pagine del Corsera ("La difesa dell'Italia è una cabriolet che non riesce a chiudere la cappotta sotto la grandine, lui si bagna più di tutti") e del Corsport: "Si fa pescare spesso fuori posizione e molto altro sbaglia". Più generoso Tuttosport: "Un paio di filtranti respinti azionano il contropiede tedesco che mette paura agli azzurri".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4