Le pagelle di Calhanoglu - Devastante al 'Via del Mare'. Che sia questo il vero Hakan?

Sono molti gli aggettivi utilizzati per raccontare la prestazione al 'Via del Mare' di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan: "devastante" è quello utilizzato da TMW, mentre il Corriere dello Sport sceglie "sontuoso" e Tuttosport "monumentale". Il sunto è sempre lo stesso: il turco contro il Lecce si è dimostrato essere il centro nevralgico della squadra di Pioli, partecipando a tutte e quattro le azioni che hanno portato ai gol rossoneri. Intelligente e capace di non dare punti di riferimento il 10 del Diavolo produce calcio per tutto il tempo che sta in campo. E il Corriere della Sera si chiede: "Vediamo finalmente il vero Hakan?".

LE PAGELLE DI HAKAN CALHANOGLU

TuttoMercatoWeb - 8

La Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5

MilanNews - 7,5