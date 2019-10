Le pagelle di Calhanoglu: indiavolato. Avrebbe meritato la vittoria

Hakan Calhanoglu illumina il Milan, anche se non basta per andare oltre il 2-2 interno contro il Lecce. Voti alti in pagella per il turco, premiato da noi di TMW col 7,5 e da Tuttosport addirittura con un rotondo 8: "I fischi alla lettura delle formazioni lo stimolano. Avrebbe meritato la vittoria". Si torna al 7,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che scrive "rigenerato", mezzo voti in meno per il Corriere dello Sport ("trova il gol della redenzione") e il Corriere della Sera ("Indiavolato").

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5