Le pagelle di Calhanoglu: senza idee e smalto, sempre fuori posizione e fuori tempo

La serata no del Milan passa anche dalla serata no di Hakan Calhanoglu, tra i peggiori in campo contro lo Spezia. Per noi di TMW la sua prova è da 5, così come per il Corriere della Sera, mentre La Gazzetta dello Sport gli assegna un 4,5 in pagella: "Partita piatta, sempre fuori posizione e fuori tempo". Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport perché è "senza brillantezza, senza smalto, senza idee". Un 5 anche da Tuttosport in quanto "non riesce a inventare nulla".

I VOTI DI CALHANOGLU

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5