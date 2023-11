Le pagelle di Chukwueze: dopo 3 mesi di nulla, si accende nella notte più difficile

Finalmente Samuel Chukwueze. L'esterno del Milan non solo ha segnato un gol contro il Borussia Dortmund, ma è piaciuto anche per come ha interpretato la gara. Nel 3-1 dei gialloneri a San Siro è uno dei pochi a salvarsi e per La Gazzetta dello Sport merita un 6,5: "L'azione del rigore e il (bel) gol: ambo. Ottimo fino alle 22, poi cala, spreca la giocata di Reijnders e finisce il fiato". Stesso voto per Tuttosport: "Si aspettava un segnale dal nigeriano ed è arrivato nel momento più delicato del Milan. Il gol, una gemma, lo sblocca, peccato non basti". Per il Corriere dello Sport è "la sua migliore partita da quando è al Milan" ed il premio per questa prova è un 7 in pagella: "Prima si procura il rigore, poi inventa letteralmente la rete del pareggio con una giocata nello stretto (ascoltando i consigli di Bonera mandato da Pioli nel suo versante)".

Per lui solo voti positivi, come il 6,5 del Corriere della Sera: "Ueilà. Dopo 3 mesi di nulla, l'acquisto più costoso dell'estate (28 milioni di euro, bonus inclusi) si accende nella notte più difficile, prima conquistando il rigore poi sbagliato da Giroud e poi trovando la rete del provvisorio pari con una serpentina tipo quelle che finora avevamo visto solo su YouTube, di quando giocava nel Villarreal". Sorprende invece che MilanNews gli assegni solo un 6: "Si procura il rigore che Giroud fallisce. Poi, finalmente, trova il primo gol con la maglia del Milan con un bel raddoppio spezzato e un diagonale – seppur deviato – che rimette in piedi risultato e umore. Nel secondo tempo controlla male un pallone di Reijnders, ma tra tutti è uno di quelli che stasera si salva". Infine è da 7 per TMW: "Fino alla partita contro la Fiorentina il nigeriano aveva confermato di essere il nuovo acquisto (escluso l'impalpabile Jovic) più in difficoltà. Stasera si vede la sua miglior versione: praticamente inarrestabile palla al piede, i difensori non riescono a fermarlo ed è lui che si procura il rigore e segna il gol del momentaneo pari".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 6