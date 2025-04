Le pagelle di Conceiçao: cambia il Milan con la difesa a tre e il risultato gli dà ragione

vedi letture

Successo importante per il Milan. La squadra di Sergio Conceiçao ha superato 4-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium. "Schiera per la prima volta la difesa a tre e stavolta non subisce gol - ha analizzato la Gazzetta dello Sport nella pagelle del tecnico portoghese -. Ha trovato il modulo giusto? Tra otto giorni contro l’Atalanta serve la riprova". "Potrebbe aver trovato il disegno tattico per la squadra. Vittoria pesante e bella" sottolinea Tuttosport. "Vara la difesa a tre e la squadra gioca con maggiore equilibrio - scrive il Corriere dello Sport -. Doppio vantaggio all’intervallo, il Diavolo arrotonda nella ripresa. Una vittoria che porta ossigeno alla classifica".

"A sorpresa, il suo Milan passa alla difesa a tre - riporta TMW -. E la risposta è sotto gli occhi di tutti... Che sia davvero questo l'abito giusto per esprimere il potenziale dei rossoneri?". Questo il commento di Milannews.it: "Ridisegna il Milan con il 3-4-3 o 3-4-2-1 che dir si voglia e tutti i giocatori chiamati in causa sembrano avere nuovi stimoli. Aprire così l’Udinese, che aveva messo il pullman, non era semplice. Non sbaglia nulla e gli vanno riconosciuti i meriti di aver voluto cambiare il sistema di gioco".

Le pagelle di Sergio Conceiçao

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Milannews.it: 7