Le pagelle di Conceicao - Triste, solitario y final. Addio alla Coppa e alla panchina del Milan

"Il modo con cui il Milan aggredisce l'avvio della finale di Coppa Italia è incoraggiante, le belle trame verticali dell'inizio però dopo poco si perdono in un'imprecisione eccessiva che colpisce molti dei suoi. A peggiorare la situazione, arriva il gol di Ndoye a inizio secondo tempo. Il portoghese prova a rimediare allo svantaggio inserendo via via giocatori più offensivi e spostando in avanti il baricentro, ma la scarsa pericolosità mostrata non era da trionfo nella notte dell'Olimpico. E adesso sì che la sua avventura rossonera sembra davvero finita". Su TMW abbiamo analizzato così la prestazione del Milan di mister Sergio Conceicao nella finale di Coppa Italia persa ieri sera contro il Bologna: voto 5 in pagella per il tecnico portoghese. Stesso giudizio su La Gazzetta dello Sport: "Come nel derby di ritorno di Coppa Italia difende a quattro. Va sotto e non rimonta: addio Coppa e probabilmente alla panchina del Milan", si legge sulla rosea.

"Il suo Milan è volenteroso nel primo tempo e scollato nella ripresa, ma le sostituzioni, anziché cambiare il corso degli eventi, finiscono per peggiorare le cose", è il commento del Corriere dello Sport che gli abbassa il voto fino al 4,5. "Tardiva la sostituzione di Tomori (ammonito), inutile il passaggio al 4-2-3-1 visto che il Milan, una volta preso gol, anziché pensare a giocare diventa incomprensibilmente arruffone. Triste, solitario y final", conclude Tuttosport dandogli 5.

I voti di Sergio Conceicao

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews: 4