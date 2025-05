MN - Ravezzani: "Al Milan serve investire, non spendere. Sono due cose diverse"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

L'obiezione che può essere fatta dal club è l'ingente spesa nel mercato in entrata

"Non è vero che il Milan ha speso più di tutti sul mercato ma in ogni caso non credo che al Milan serva spendere, ma serve investire. Ed è una cosa diversa. Se poi compri il Milan, ti indebiti e dopo tre anni non restituisci i denari e chiedi un prolungamento del prestito vuol dire che hai il fiato corto. Quindi il problema non è solo Furlani, ma chi lo rappresenta. E aggiunto: va bene l'importanza dell'utile di bilancio, ma almeno prendi un mago del mercato, del settore sportivo".