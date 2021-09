Le pagelle di D. Maldini: prestazione non del tutto convincente, ma è una giornata che non scorderà

Non avrebbe potuto immaginare debutto da titolare migliore Daniel Maldini. Contro lo Spezia è lui ad aprire le danze, trovando la prima rete in Serie A e in rossonero. Una rete che gli vale gli elogi dei quotidiani "nonostante una prestazione non del tutto convincente", come scrive il Corriere dello Sport che gli assegna comunque un 7 in pagella. Stesso voto di TMW e de La Gazzetta dello Sport. E' "una giornata che non scorderà", si legge sul Corriere della Sera. Da Tuttosport mezzo voto in meno: "Propositivo, però non sempre lucido".

I VOTI DI MALDINI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Milannews.it: 7