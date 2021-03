Le pagelle di Dalot: segna un gol da trequartista dopo le ultime prove sottotono

Dovrebbe fare il vice Theo Hernandez, svolge il compito come meglio non potrebbe. Magari non ha la forza nelle discese come il titolare, ma il gol che regala è una vera perla. In realtà, come spiega Tuttosport, torna titolare un mese dopo il disastro di La Spezia, dove aveva avuto un ruolo nella sconfitta subita. Il primo tempo è sottotono, poi però cresce. Finalmente ha una partita convincente dopo le difficoltà, ma il gol è più da trequartista che non da terzino. Voti alti per tutti.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews: 7