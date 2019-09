Le pagelle di Donnarumma - Simbolo della serata storta del Milan

Perde per ko tecnico il confronto in chiave Nazionale con Salvatore Sirigu. Il Gianluigi Donnarumma visto ieri sera a Torino non è certo il fenomeno che in molte occasioni abbiamo visto, ma una serata storta può capitare. Proprio con questi termini si esprime il Corriere della Sera nel dare 5 all'estremo difensore rossonero, mentre il Corriere dello Sport lo boccia in maniera ancor più netta con un 4. "Macchia la sua fedina stagionale" è invece il commento di Tuttosport.

LE PAGELLE DI GIANLUIGI DONNARUMMA

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

TuttoSport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

MilanNews.it: 5,5