Le pagelle di Florenzi: non meritava questa delusione. Non tradisce Mancini

La disfatta della Nazionale italiana nella notte di Palermo è totale. La sconfitta per 1-0 subita nei minuti di recupero contro la Macedonia del Nord, che condanna gli Azzurri a un altro Mondiale da spettatori, è una serata da incubo per tutti i tifosi italiani. Tra i meno criticati e criticabili c'è Alessandro Florenzi. Per la Gazzetta è "uno dei meno colpevoli, con quel recupero incredibile su Churlinov a salvare un gol. Non meritava questa delusione anche se poi finisce per farsi coinvolgere dallo psicodramma collettivo e non reagisce". Per il Corriere dello Sport merita il 6 in pagella: "Avanza senza paura e si rende protagonista di un salvataggio decisivo su Churlinov. Non tradisce". Anche per Tuttosport è sufficiente: "Il portavoce di Mancini che lo richiama spesso a sé per suggerire e stimolare, miracoloso il suo recupero su Churlinov". Il Corriere della Sera scrive che il salvataggio su Churlinov "vale un gol" e poi aggiunge: "Prova a fare anche quello vero, ma perde l'attimo". La Stampa lo definisce "una sicurezza, l'unica". Infine la valutazione di TMW: "Nel primo tempo si rende protagonista dell'unico vero intervento difensivo degno di nota degli Azzurri, una scivolata per fermare Churlinov diretto in porta".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

La Stampa: 5,5