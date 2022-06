Le pagelle di Florenzi: partita da Leader, in attesa del riscatto

MilanNews.it

Dopo un'ottima stagione con il Milan, Florenzi si presenta in Nazionale da campione d'Italia. In attesa di certezze sul proprio futuro, non fa mancare l'esperienza in campo con la maglia azzurra: esperienza e personalità con la fascia al braccio. Queste le pagelle dei quotidiani di questa mattina:



Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 7.5

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 6.5