Le pagelle di Giampaolo - Toppa la formazione, poi si corregge e torna a respirare

Il doppio rinnego nell'intervallo delle sue scelte iniziali è una chiara ammissione di colpe. I cambi alla fine gli danno ragione, ma contro il Grifone il Milan di Marco Giampaolo - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è stato a lungo privo (ancora una volta) di identità. Paquetà e Rafael Leao sarebbero dovuti partire dall'inizio, per comprenderlo sono bastati pochi minuti della ripresa dopo un primo tempo, sottolinea il Corriere dello Sport, "pessimo e quasi al livello della gara con la Fiorentina". Si salva, almeno ieri, il risultato finale del match: ritorno alla vittoria e qualche certezza in più da cui ripartire per il futuro. Il Genoa, in ogni caso, è ormai da considerarsi un vero e proprio talismano del mister di Bellinzona, che reagisce e torna a respirare.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5,5