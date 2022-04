Le pagelle di Giroud: falsissimo 9, si nota solo per un salvataggio su Tonali. Un'anima in pena

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel derby di febbraio in campionato fu decisivo con una doppietta e rilanciò il Milan nella corsa Scudetto. Ieri sera, però, San Siro ha ammirato la brutta copia di Olivier Giroud. Non solo per colpa sua; come sottolinea MilanNews, l'attaccante francese è "un’anima in pena. Non gli mettono un pallone che sia degno di tale nome. Nella ripresa prova a sgomitare, ma non ha spazio vitale". Insomma, in una squadra che fa fatica a segnare, l'ex Arsenal diventa quasi un "superfluo falso 9", come scrive La Gazzetta dello Sport. L'unica giocata degna di nota è il salvataggio (ovviamente involontario) sulla conclusione di Tonali che sembrava destinata all'angolino.

