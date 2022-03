Le pagelle di Giroud: Koulibaly gli squarcia una caviglia, lui lotta e segna un gol pesantissimo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vince lo scontro diretto con il Napoli, decide la rete di Olivier Giroud. Il francese, nei match che contano, si esalta e regala tre punti pesantissimi ai rossoneri. Con 7,5 in pagella è il migliore dei suoi per La Gazzetta dello Sport: "Dopo la doppietta nel derby, ecco la zampata ammazza-Napoli. I tre indizi ci sono e hanno tutta l'aria di una prova scudetto. Koulibaly gli squarcia una caviglia, Olivier lotta e decide. Oltre i confini di San Siro". Voto 7 invece sul Corriere dello Sport: "I segni della lotta con Koulibaly sulla caviglia sinistra: la ferita è profonda, uno squarcio, ma lui resiste. Stoico. Addirittura eroico quando fa 1-0 proprio con il sinistro: d’istinto, sul filo del fuorigioco, da centravanti consumato".

Stesso voto su Tuttosport: "Toccato duro da Koulibaly, rischia il cambio per una ferita. E invece è lui a ferire il Napoli con la zampata che porta in vantaggio il Milan. E che potrebbe essere decisiva nella corsa scudetto". Per il Corriere della Sera il francese merita 8 in pagella: "Doppio tackle di Koulibaly, ha una caviglia insanguinata. Soffre, zoppica, sembra debba uscire all'intervallo, invece stringe i denti e trova il gol. Lottatore vero. Chapeau".

Voto 7 nelle pagelle targate TMW: "Non tira quasi mai in porta ma quando lo fa segna gol pesantissimi. Nel derby segna due reti con due tiri, al "Maradona" gliene basta uno. Oltre all'incredibile efficacia si fa apprezzare come sponda, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti e la sua fisicità tiene impegnata la difesa avversaria. Si fa male nel tentativo di servire Messias, deve chiedere il cambio".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 8

Milannews.it: 7