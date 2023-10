Le pagelle di Giroud: Olivier è la sentenza del Napoli, torna al gol dopo due mesi

Otto partite senza gol erano troppe per chi indossa la maglia numero 9 del Milan. Olivier Giroud si è sbloccato in quello che sembra essere il suo stadio preferito: la doppietta del francese, sostituito quando proprio non sembrava voler uscire dal campo, non basta ai rossoneri di Stefano Pioli per superare il Napoli, che riesce a rimontare e chiude sul risultato di 2-2.

7,5 per il Corriere dello Sport: "La sentenza del Napoli. Otto partite senza gol, 9 contando anche la panchina col Cagliari, e poi voilà: 2 reti in 9 minuti, di testa, in faccia a Rrahmani". Paragoni regali sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Sovrani francesi che regnarono su Napoli dopo Luigi II: Oliviero primo. Esce con polemica". Tuttosport: "Vede Napoli e si… esalta. Qui la rete in Champions il 18 aprile e ieri la doppietta che gli fa ritrovare il gol dopo quasi due mesi".

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7