Le pagelle di Ibra - Zlatan toglie, Zlatan dà: rigore alle stelle, poi trascina il Milan fino al pari

Zlatan toglie, Zlatan dà: Ibrahimovic col Verona parte male e calcia un rigore alle stelle, poi però trascina per l'ennesima volta il suo Milan verso un risultato tutto sommato positivo (considerando anche lo 0-2 iniziale). "Non è il migliore per via del rigore sbagliato, il terzo. Ma resta la mente della squadra, quello che sa sempre dove stare e ha il radar per trovare i compagni. E soprattutto il pareggio", è difatti la pagella odierna dedicata da La Gazzetta dello Sport al 39enne rossonero. "È vero, sbaglia un rigore calciando malissimo, ma nel secondo tempo, anche prima del gol, è padrone dell'area veronese", concorda il Corriere dello Sport. Ancor più dettagliata, se vogliamo, l'analisi di Tuttosport sulla partita dai mille volti di Ibra: "Si sbraccia, chiede palloni, ma ne perde tanti (16). Sbaglia un rigore, che sembra condannare il Milan. Poi si rimette in carreggiata, trascina la squadra, impegna Silvestri, prende un incrocio dei pali, serve un assist a Calabria per il 2-2 (annullato per un suo tocco di mano) e infine segna il 2-2. Infinito", sentenzia il quotidiano.

Questi tutti i voti odierni di Zlatan Ibrahimovic:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 6