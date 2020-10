Le pagelle di Ibrahimovic - La Serie A invecchia più velocemente di lui. Sposta più di CR7

Voti alti per Zlatan Ibrahimovic all'indomani del 3-3 tra Milan e Roma. L'attaccante svedese ha messo a segno una doppietta, la rete che ha sbloccato il match e il gol del momentaneo 3-2 dagli undici metri. "La A invecchia più velocemente di lui: 3 partite, 6 gol. Oggi sposta più di CR7", scrive il quotidiano 'La Repubblica' che lo premia con un 8 in pagella. Decisamente più basso il voto del 'Corriere della Sera', 6.5: "Segna quinto e sesto gol in campionato, peccato per l’assist harakiri a Kumbulla".

Questo il giudizio di TMW: "Lotta, pulisce palloni, svetta nella propria area. E segna, ancora una volta: di rapina e dal dischetto. Sono sei in tre partite, tre doppiette. Un fattore, anche per gli avversari quando regala a Kumbulla l'assist involontario per il definitivo 3-3". Di seguito le pagelle.

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7.5

Corriere della Sera - 6.5

La Repubblica - 8

MilanNews - 6.5