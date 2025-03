Le pagelle di Joao Felix: inconsistenza incommentabile. Di Lorenzo lo mette in crisi

Altra prestazione insufficiente per Joao Felix. L'attaccante del Milan, schierato dal primo minuto da Conceiçao in quel di Napoli, non si è reso mai pericoloso disputando una gara al di sotto delle sue potenzialità. "A sinistra al posto di Leao - evidenzia la Gazzetta dello Sport - non copre e Di Lorenzo lo mette in crisi. Si accentra senza creare pericoli. Malissimo". Per Tuttosport è semplicemente "Inconsistenza incommentabile". "Preferito a Leao, a sinistra ci sta poco. Si accentra spesso - sottolinea il Corriere dello Sport - ma la classe non basta. Mai in partita".

"Conceição lo preferisce inizialmente a Leao - riporta TMW - ma in quella posizione sembra un pesce fuor d'acqua. Al centro la musica non cambia. Vaga sul prato del Maradona come un fantasma". Questo il commento di Milannews.it: "Non è dato capire, al momento della pubblicazione, del perché sia tornato titolare in un ruolo che non è roba sua. Conceiçao inizia la partita dandogli indicazioni prima in italiano e poi, quando l’incazzatura sale, passa alla lingua madre. Risultato? Elettroencefalogramma tecnico piatto, nessuna reazione di sorta. Clamorosamente torna in campo all’inizio del secondo tempo, quando i bookmakers avevano chiuso le puntate sulla sua sostituzione all’intervallo. Esce dopo otto minuti della ripresa".

Le pagelle di Joao Felix

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 4