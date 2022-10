Le pagelle di Kalulu: in difficoltà con Vlasic, male anche sul gol di Djidji

Fonte: tuttomercatoweb.com

Se Leao è stato il peggiore del Milan ieri nel match perso sul campo del Torino, non si può dire che Kalulu abbia fatto meglio. Anzi, la prestazione del difensore è stata decisamente negativa ed è stato bocciato da tutti i quotidiani. 4,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport "Molto affidabile mentalmente, aveva detto sabato Pioli. Eh, insomma. Si stacca da Djidji per l'1-0, in difficoltà con Vlasic per il raddoppio. Esce dalla scena al 45'". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Molle nel contrasto con Miranchuk, partita con qualche sbavatura. Meno concentrato rispetto alla recente vittoria a Zagabria".

Voto 5 anche nelle pagelle di TMW: "Stavolta in difficoltà con Vlasic che lo costringe a rimediare un cartellino giallo e ha la meglio in occasione del raddoppio".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5,5