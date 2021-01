Le pagelle di Kalulu - La nota più lieta del Milan. Affidabile anche da terzino destro

Altra prestazione di rilievo per Pierre Kalulu. Schierato da Pioli da terzino nel match di Coppa Italia del Milan contro il Torino. "È la nota più lieta del Milan nei primi 45' - scrive TMW -. Fa vedere a tutti cosa è capace di fare se schierato nella sua posizione naturale". Giudizio positivo anche da La Gazzetta dello Sport: "Pierre non fa una piega e risponde con personalità. Con lui non si passa". "Affidabile anche da terzino destro" scrive invece il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE DI PIERRE KALULU

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Milannews: 7