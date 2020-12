Le pagelle di Kalulu: prestazione più che sufficiente, può essere un jolly di difesa

A vent'anni gioca la prima partita ufficiale nel Milan, a Praga. Sorprende per piglio e perché ci sa fare, meritando praticamente un 6,5 collettivo, anche perché l'impressione è che Pioli abbia trovato un altro jolly per la retroguardia. "Una lieta sorpresa" spiega La Gazzetta dello Sport che aggiunge come le gambe siano ben salde. Prestazione quindi più che sufficiente.

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 6

Milannews 6,5