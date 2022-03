Le pagelle di Kalulu: sicuro e disinvolto al cospetto di Osimhen. Anche in velocità

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritrova una maglia da titolare e si esalta. Prestazione sontuosa del giovane Pierre Kalulu, per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "Pochi ricami, tanta, tantissima sostanza. È un mastino che ringhia addosso a chiunque si aggiri dalle sue parti, Osimhen compreso ovviamente. Lui e Tomori sono dinamite". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Gioca da veterano, sicuro e disinvolto al cospetto di Osimhen. Anche in velocità".

Mezzo voto in meno su Tuttosport: "L'infortunio di Romagnoli lo rilancia titolare. Buona coordinazione con Tomori, sembra quasi che i due siano affiatati da tempo". Voto 7 sul Corriere della Sera: "Altra prestazione top da centrale. Non fa rimpiangere Romagnoli, sta prendendo sempre più confidenza nel ruolo".

Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Crea con Tomori un'ottima cerniera difensiva, prendendo in consegna Osimhen e ingaggiando un gran duello in velocità. Provvidenziale nel primo tempo in una chiusura sul nigeriano".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7