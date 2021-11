Le pagelle di Kessie: monumentale al Wanda. Il suo assist è un gioiello

Franck Kessie è stato uno dei migliori nella vittoria del Milan al Wanda Metropolitano conto l'Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport scrive che "lievitano le quotazioni dopo partite così" mentre il Corriere dello Sport sottolinea la sua grande gara scrivendo "corre e rincorre". Tuttosport è più critico nel giudizio ma scrive: "Non gioca male, ma di fronte alla grinta agonistica di Tonali un po' finisce in secondo piano. Ma l'assist cambia tutto il giudizio". Il Corriere della Sera definisce l'assist per Messias "un gioiello". MilanNews scrive che è stato "monumentale" perché "annulla Koke e De Paul come raramente si è visto al Wanda". Infine TMW: "In una squadra di Simeone ci starebbe benissimo. L’affronta con tutto quello che ha, la ciliegina sulla torta è chiaramente il cross per l’1-0 di Messias".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7