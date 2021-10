Le pagelle di Kjaer: combattente, l'unico del Milan a reggere fino all'ultimo

Nella difficile notte portoghese, nella quale il Milan perde la terza gara in altrettante partite del girone, Pioli sa di poter sempre contare su Simon Kjaer. Il migliore in campo dei rossoneri, voto 6,5 da La Gazzetta dello Sport: "Un salvataggio stratosferico nel primo tempo e una costante sensazione di controllo della partita. Quando Tomori esce sulla fascia in aiuto di Ballo-Touré si trova solo, ma non si spaventa mai". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Fondamentale con una scivolata su Taremi, di testa è insuperabile. L’unico a reggere fino all’ultimo". Anche il Corriere della Sera premia il danese con 6,5: "Gli tocca Taremi, un osso duro, ma il danese gli tiene testa alla grande. Un combattente. La sua leadership in serate come questa è fondamentale".

