Le pagelle di Leao: "Dovrebbe trascinare il Milan, invece ciondola"

Dopo l'esordio deludente contro il Torino, tutto il mondo Milan si aspettava una reazione da Rafael Leao già contro il Parma, ma il portoghese è clamorosamente mancato all'appuntamento. Si sarebbe dovuto mettere sulle spalle la squadra e portarla alla vittoria, ma la prestazione è stata deludente, per certi tratti anche irritante come quella del suo compagno di fascia Theo Hernandez, nonostante abbia comunque servito l'assist a Pulisic per il momentaneo pareggio del Milan.

LE PAGELLE DI RAFAEL LEAO

Il Corriere della Sera 5: "Una sola cosa buona, la giocata per il bol. Troppi errori, anche banali. Non ci siamo, Rafa."

La Gazzetta dello Sport 4, IL PEGGIORE: "Fa l'assist? Per favore...Dovrebbe trascinare il Milan, invece ciondola. Dovrebbe segnare, invece non prende la porta e apre il 2-1 del Parma con un lancio assurdo. Dovrebbe, dovrebbe..."

Il Corriere dello Sport 5: "Spesso impreciso sia nelle scelte che nelle conclusioni, però è solo con lui che c’è il Milan. Suo l’assist per Pulisic, sua l’apertura sbagliata per la prateria del 2-1 ducale".

Tuttosport 6: "Assist da calcetto per Pulisic. Ma la sintonia con le richieste di Fonseca non c'è: sembra un corpo estraneo ai movimenti dell'attacco".

MilanNews 5.5: "Coulibaly, nel primo tempo, lo spegne del tutto. Gli nega ogni spazio e ogni rifornimento. Non ha molta voglia di correre all’indietro e questo è un problema. Nel secondo sembra togliersi di dosso le tossine e insieme a Theo mettono in scena la THEAO per costruire il gol del pareggio di Pulisic dove lui è bravo nel leggere l’extra pass per il compagno. Da una sua apertura a tutto campo, nasce il gol del 2-1 del Parma".