Le pagelle di Leao: il suo gol non basta, ma per questo Milan è imprescindibile

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ha regalato un'illusione al suo Milan, con quel gol che sembrava aver messo in discesa la sfida contro l'Udinese. Non è bastata la sua giocata a bruciare Becao prima di depositare il pallone in fondo al sacco, ma Rafael Leao è tra i pochi a salvarsi nel Milan fermato sul pari dall'Udinese. Il portoghese "vive un momento d'oro", e si guadagna un 6,5 pressoché unanime sui quotidiani in edicola stamane. TMW lo premia invece con un 7, sottolineando come sia "ormai imprescindibile per il Milan, per la sua capacità di saltare l'uomo, la sua velocità e forza fisica".

Le pagelle di Leao

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TMW: 7

MilanNews: 6,5