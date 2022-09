Le pagelle di Maignan: c'è Superman a San Siro, salva il Milan con due miracoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per settanta minuti è come se fosse uno spettatore non pagante. Qualche squillo dell'Inter, ma nulla di pericoloso. Quando il Milan cala, lui entra in scena: due parate, una più bella dell'altra, su Lautaro Martinez e Calhanoglu. Tuttosport avverte: "C'è Superman a San Siro". Di seguito le pagelle dei quotidiani in edicola:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

MilanNews.it: 8.5

Gazzetta: 8

Tuttosport: 8

CorSera: 8

CorSport: 8