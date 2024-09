Le pagelle di Maignan: "Male sui primi due gol. Poi limita i danni, ma gli errori pesano"

vedi letture

Il Milan perde l’esordio in Champions League contro il Liverpool e lo fa dopo essersi illuso con il gol di Christian Pulisic, sostanzialmente il migliore dei rossoneri dentro una partita che poi è stata dominata dalla squadra di Arne Slot. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani italiani di Mike Maignan:

La Gazzetta dello Sport 6: "Il problema alla coscia fa venire i brividi a San Siro. Corresponsabile sui primi due gol del Liverpool, ma senza le sue parate su Gapko, Diogo Jota e Salah sarebbe finita ancora peggio. Ko, esce in lacrime".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Interviene con colpevole ritardo sia su Konatè che Van Dijk, subendo due gol da calcio piazzato. Salva su Salah e poi su Diogo Jota. Esce in lacrime per infortunio dopo lo scontro con Tomori".

Tuttosport 5: "Orchestra l’azione dell’1-0, poi fa spaventare tutti con un fastidio alla coscia, poi sbaglia l’uscita sull’1-1, poi si fa male al collo del piede e sbaglia di nuovo sul 2-1, poi prende un colpo doppio da Jota e Tomori ed è costretto ad alzare bandiera bianca".

La Repubblica 5: "Per due volte si accascia dolorante e per due volte incassa gol uguali nell’area piccola, non potendo evidentemente saltare. Tre riuscite parate prima dell’infortunio".

Il Corriere della Sera 5.5: "Esco o non esco? Male sui primi due gol. Poi limita i danni, ma sono errori che pesano. Esce in lacrime. Serata da dimenticare".

LE PAGELLE A CURA DI MILANNEWS.IT

MAIGNAN 5.5: su entrambi i gol del Liverpool ha delle responsabilità. Su quello di Konaté esce in ritardo e viene anche ostacolato da Tomori. Su quello di van Dijk, invece, rimane inchiodato sulla linea di porta lasciando che l’olandese stacchi da dentro l’area piccola. Paratona in avvio di ripresa su Diogo Jota.