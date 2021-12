Le pagelle di Messias: il Milan scopre l'arma in più per lo scudetto, che doppietta

Dopo il Wanda Metropolitano Junior Messias sembra averci preso gusto e alla prima da titolare in campionato con il Milan, mette a segno una doppietta che stende il Genoa e torna a far volare i rossoneri. Per la Gazzetta "si è fatto attendere ma ora incide" mentre Il Corriere dello Sport scrive "ha preso fiducia e non si ferma più". Per Tuttosport, dopo il gol a Madrid, questa doppietta "conferma il suo magic moment". Secondo il Corriere della Sera, con lui "ora il Milan ha una risorsa in più". Per MilanNews la sua è "una serata da Dio" infine per TMW: "Quello che è stato l'ultimo dei ripieghi sta diventando l'arma in più nella corsa scudetto del Milan. La favola continua".

I voti

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 8