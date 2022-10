Le pagelle di Origi: ottima prestazione alla prima da titolare, il gol è splendio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo diversi spezzoni di gara e i suoi primi 45 minuti a Verona, contro il Monza è arrivata la prima da titolare in assoluto per Divock Origi in maglia rossonera. Prestazione super per l'attaccante belga che nella ripresa trova anche il suo primo gol in Serie A. "Gol splendido" scrive la rosea, mentre Tuttosport: "E' un altro mondo rispetto a Giroud".

Tuttosport: 7

Gazzetta: 7

CorSport: 6,5

CorSera: 7