Le pagelle di Paulo Fonseca: è una sfilza di 8, disegna un Milan di ferro

Paulo Fonseca grande protagonista della vittoria del Milan al Bernabeu. Grazie al convincente 3-1 conquistato sul campo del Real Madrid, il manager portoghese ha rilanciato e riabilitato la sua figura. "Ci vuole coraggio a non rinnegare le proprie idee neanche al Bernabeu, rilanciando peraltro con Musah adattato a esterno per aiutare Emerson in fase di copertura. Ma al di là delle tattiche e dei singoli, riceve una risposta massiccia da tutta la squadra. Leao per primo. Una notte del genere sarà ricordata a lungo", il giudizio di TuttoMercatoWeb.com.

Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport: "È la sua grande vittoria. Disegna un Milan di ferro, che si difende, ma che sa anche giocare e ripartire. Evidenzia i limiti del Real e prende 3 punti d’oro". "Un Milan meraviglioso, riesce nell’impresa di battere il Real in Spagna", aggiunge il Corriere dello Sport.

Così TuttoSport stamani in edicola: "Come gli era successo contro l'Inter, dà il meglio di sé quando è con le spalle al muro. E dopo aver imbrigliato Simone Inzaghi, stravince contro Carlo Ancelotti grazie a un atteggiamento coraggioso. Non se ne dimentichi". Questo il giudizio del Corriere della Sera: "Prima commosso, poi nervoso, alla fine entusiasta. Non ha sbagliato niente. Nella notte più difficile trova il Milan più bello: potrebbe essere la svolta".

Le pagelle di Paulo Fonseca

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

TuttoSport - 8

Corriere della Sera - 8

La Repubblica - 8

MN - 8