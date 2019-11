Le pagelle di Pioli - Segnali di risveglio, sufficienza su tutti i giornali

Tante assenze in casa Milan per la sfida contro il Napoli, ma qualche piccolo passettino in avanti lo si è palesato comunque. <b>Stefano Pioli</b> strappa la sufficienza e avrebbe potuto collezionare anche un mezzo punto in più. Per <i>La Gazzetta dello Sport</i> stesso voto, perché il <i>Diavolo</i> ha mostrato qualche progresso nella compattezza, anche se il problema del gol è pesante. Sufficienza anche per <i>Tuttosport</i>, il <i>Corriere dello Sport</i> ("Con le assenze difficile fare di più") e per il <i>Corriere della Sera</i> che sottolinea i segnali di risveglio del suo Milan, che sul mercato di gennaio però avrà bisogno di qualche innesto.

<b>PAGELLE</b>:

<i>Tuttomercatoweb.com</i>: 6

<i>La Gazzetta dello Sport</i>: 6

<i>Corriere dello Sport</i>: 6

<i>Tuttosport</i>: 6

<i>Corriere della Sera</i>: 6