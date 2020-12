Le pagelle di Pioli: un anno fa il Milan provava a ripartire, ora chiude il 2020 davanti a tutti

Stefano Pioli sorride, e ci mancherebbe altro. Dopo il 3-2 sulla Lazio, il tecnico del Milan conclude il 2020 da primo in classifica. E pensare, come ricorda La Gazzetta dello Sport, che un anno fa i rossoneri provavano a ripartire: ora chiudono davanti a tutti. Voto 7,5 per il Corriere dello Sport: “Gli mancano titolari pesanti ma i suoi giocano a un ritmo folle”. Chiosa affidata al 7 di Tuttosport: “Con determinazione, voglia e un pizzico di fortuna chiude in vetta al campionato”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7