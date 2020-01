Le pagelle di Rebic - Doppietta e segnale sul mercato: Piatek via, lui resta

Non avrebbe potuto sognare modo migliore per segnare i suoi primi due gol in maglia rossonera: prima l'1-1 appena entrato al 48', poi il 3-2 decisivo al 93'. Può essere, così, proprio il croato il nuovo jolly offensivo che serve al 'Diavolo'. Domenica da incorniciare per Ante Rebic, che con la doppietta rifilata all'Udinese può definitivamente essere considerato incedibile sul mercato di gennaio. "La svolta del match di San Siro", anche secondo La Gazzetta dello Sport di oggi. Un segnale di cui mister Pioli, il Milan e lo stesso attaccante ex Fiorentina ed Eintracht Francoforte avevano bisogno più che mai dopo le sole nove presenze senza reti collezionate finora: Piatek (ieri escluso) è sempre più lontano, Rebic sempre più confermato.

Questi tutti i voti di Ante Rebic:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

MilanNews: 8