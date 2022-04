Le pagelle di Saelemaekers: contro il Genoa prestazione insufficiente

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tra le poche note stonate nella notte del ritorno alla vittoria del Milan c'è sicuramente la prestazione di Alexis Saelemaekers: pochi palloni buoni in "un mare di errori" per il belga, che si è anche divorato un paio di ghiottissime occasioni da gol. Il 5 in pagella assegnatogli dai quotidiani è pressoché unanime: "Molto movimento ma anche molta imprecisione", scrive Tuttosport, cui fa eco il Corriere dello Sport, che sottolinea la "partita storta" del classe '99.

Le pagelle di Saelemaekers

MilanNews: 5

TMW: 5.5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5