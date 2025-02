Le pagelle di Santi Gimenez: "Deve giocare titolare"

Primo gol italiano e da bomber d'area di rigore per Santiago Gimenez alla sua seconda apparizione (da subentrato) con la maglia del Milan, tutto ai danni dell'Empoli k.o. per 2-0 al Castellani. Impatto scintillante che conquista la stampa italiana, alquanto allineata sui giudizi: "Deve giocare titolare. Il centravanti che non c’era e che ora c’è", sentenzia La Gazzetta dello Sport. "Alla sua maniera, controllo, sterzata in area e sinistro all’incrocio dei pali", racconta la dinamica della rete invece Tuttosport.

"Molto più mobile di Abraham, si toglie la soddisfazione del gol al debutto con un gran dribbling e un sinistro a giro perfetto", la raffigurazione del Corriere dello Sport. Mezzo voto in più da parte di TMW: "Se Pulisic non è il migliore lo deve a lui, perché nella sua prima frazione di gioco in Serie A realizza un gol da bomber vero".

Le pagelle di Gimenez

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

MilanNews.it: 7,5