Le pagelle di Sergio Conceiçao: il generale di Napoleone. Il calcio è un gioco semplice, no?

Buona la prima di Sergio Conceiçao da allenatore del Milan: davanti agli occhi del figlio Chico, che tra le altre cose si è fatto pure male, il portoghese esordisce al meglio in rossonero guadagnandosi la finale di Supercoppa Italiana contro i cugini dell’Inter grazie alla vittoria per 2-1 contro la Juventus.

“Vincere con un autogol così significa essere fortunati”, spiega Tuttosport nella motivazione del 6,5 dato in pagella a Conceicao. Stessa idea (e medesimo voto) che ha Repubblica: “È il generale fortunato e per questo bravo decantato da Napoleone”. Concorda solo in parte, il Corriere della Sera, che dà anch’esso 6,5 ma spiega: “Molta fortuna, sì, ma anche cuore e testa”. Voto 6,5 pure su TMW per Conceicao: "In panchina nonostante la febbre alta: è troppo presto perché il Milan sia già suo, ma le reazione di carattere è un aspetto non secondario. Buona la prima". Conceicao sale a 7 invece sul Corriere dello Sport ("Azzecca i cambi e sfrutta gli episodi") e sul portale specializzato sui rossoneri Milan News, che conclude con un rimando alla sua conferenza stampa di presentazioni: La vince con i cambi, la vince con le energie, quelle che ha promesso di dare sin da subito al suo Milan. Il calcio è un gioco semplice, no?!".

LE PAGELLE DI S. CONCEICAO

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

La Repubblica: 6,5

Tuttosport: 6,5

TMW: 6,5

MilanNews: 7